¿Las lluvias aplacarán la ola de calor? Esto dice Meteorología

La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología confirmó que, a pesar de las intensas lluvias que se estarán registarando entre hoy y mañana en algunas regiones, la ola de calor en Paraguay continuará con intensidad en los próximos días.

Eduardo Mingo, director de la institución, explicó que los registros alcanzados superan marcas históricas de los últimos años.

“En la capital, hemos alcanzado valores récord para estos días. La máxima llegó a 40 grados, un grado más que la marca histórica registrada hace unos años, en esta fecha. La lluvia actual solo aplaca de manera parcial el calor, ya que la sensación térmica con la humedad sigue siendo muy alta”, señaló en ABC Cardinal.

Los datos de la red de estaciones meteorológicas muestran cifras extremas en distintas zonas. En Asunción, al alcanzar los 40 °C ayer se superó el récord histórico del 2014.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Viernes de inestabilidad: alerta meteorológica para Asunción y ocho departamentos

Lluvias torrenciales

Mingo señaló que el temporal de hoy contribuye a bajar la temperatura y hacer que las temperaturas sean temporalmente más agradables. Agregó sin embargo que de igual manera pronto volverán a subir y probablemente con alto contenido de humedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ahora mismo, en San Lorenzo, las precipitaciones registradas llegaron a 47,7 mm en menos de 30 minutos, un valor extremadamente alto en tan corto tiempo, pero esto no detiene la ola de calor generalizada que continuará durante la semana”, explicó.

La Dirección de Meteorología prevé que la semana próxima seguirá siendo muy calurosa, con menos probabilidades de lluvia y altas temperaturas en gran parte del país.

Fenómeno de calor en Sudamérica

El fenómeno no se limita a Paraguay, sino que tiene un carácter regional, afectando a partes de Brasil, Argentina y Bolivia.

Mingo detalló que las temperaturas feuron muy similares, por ejemplo, hacia el el sureste de Bolivia, el norte argentino, en Buenos Aires y sur de Brasil.

“Esto indica un patrón de calor generalizado, concentrado en el Cono Sur, y Paraguay se encuentra en el punto más álgido de la región durante esta semana”, manifestó.