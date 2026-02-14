Clima
14 de febrero de 2026 - 19:41

Meteorología: amplían alerta de tormentas “moderadas a fuertes” a seis departamentos

Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología advierte de que podrían registrarse “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas en zonas del norte del país.

A las 19:30 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta indicando que existen altas probabilidades de que en las próximas horas se registren lluvias y tormentas importantes en la zona norte del país.

“Celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche de hoy”, indica el aviso.

El anuncio habla de lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y el centro y norte de Presidente Hayes.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que podrían registrarse precipitaciones y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, mañana domingo y el lunes.