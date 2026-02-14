Así se comportará el tiempo durante el fin de semana, según pronóstico de Meteorología

La semana que culmina se caracterizó por picos de calor y temperaturas por encima de los 40 °C en algunas zonas del país, con sensaciones superiores a causa de la humedad en el ambiente. De hecho, el viernes se presentó con lluvias intensas que generaron un gran acumulado de agua, que según datos oficiales, superaron los 100 mm, especialmente en el departamento Central.

Lea más: ¿Las lluvias aplacarán la ola de calor? Esto dice Meteorología

Estas precipitaciones ayudaron a que la temperatura descienda, aunque no demasiado. Es así que tenemos un sábado caracterizado por la nubosidad y una agradable mínima de 24°C.

¿Qué nos espera el fin de semana?

Según la Dirección de Meteorología, este sábado se mantendrá la inestabilidad “favoreciendo el desarrollo de nuevos núcleos de tormentas sobre el país”. El reporte indica además que se aguardan fenómenos importantes sobre el área de influencia, en términos de acumulados significativos.

La condición se mantendrá similar el domingo, con probabilidades de lluvias de manera puntual, pero con tendencia a mejorar de cara al inicio de la semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología anuncia que persistirán las lluvias en Ciudad del Este

El calor se mantendrá, según el pronóstico de Meteorología, que prevé máximas en torno a los 36°C, con sensaciones térmicas superiores debido al elevado contenido de humedad en el ambiente. Esto marcará la antesala de una semana que se caracterizará nuevamente por “térmicas extremas”.