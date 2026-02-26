Clima
26 de febrero de 2026 - 05:18

Meteorología: pausa de las lluvias y aumenta la temperatura en Paraguay

No se esperan lluvias hoy en territorio paraguayo, aunque la pausa de las precipitaciones no duraría mucho. La temperatura sigue en aumento de forma leve pero sostenida.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Mañana viernes y el sábado sí se registrarían precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas, aunque estas estarían limitadas al norte y este del país.

La temperatura va aumentando levemente y las máximas previstas para hoy serían de 35 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.