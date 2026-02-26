Meteorología: pausa de las lluvias y aumenta la temperatura en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Mañana viernes y el sábado sí se registrarían precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas, aunque estas estarían limitadas al norte y este del país.

La temperatura va aumentando levemente y las máximas previstas para hoy serían de 35 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.