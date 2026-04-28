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Se le está cayendo la máscara a “Horror Colorado” con estas aparentes persecuciones, propias de gobiernos autoritarios.

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Obviamente que el primazo va a negar todo porque no son capaces de asumir lo que hacen.

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Como están fracasando en la administración del país, ahora buscan acallar voces.

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En el primer tiempo promulgaron la “ley garrote” contra la sociedad civil y ahora esta “campaña sucia”.

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¿Por qué no se dedican a trabajar en favor de las necesidades de la gente como salud, educación, seguridad, caminos, rutas, puestos de trabajo, etc.?

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Da la impresión que no quieren soltar “la mamadera del poder” porque les está yendo bien... a ellos pero no a la gente.

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Y como si fuera poco, mañana se trata en el Senado un proyecto de ley que tiene por objetivo buscar impunidad para “Pinocho”.

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Es el Plan B de “Horror Colorado” en caso de que “Hércules” no llegue a la silla de los López.

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La idea también es potenciar la lista de senadores y ubicar en el N° 1 al “Patrão” para “motivar” de nuevo a la tropa y hacer más fácil el acopio de los votos.

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Una cosa es la campaña con el “Patrão” y otra cosa es sin él. O si no que lo diga Camilo Pérez, que parece un “carbón mojado”.

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La clase política en el Congreso aprueba con los ojos cerrados –para no decir otra cosa– carreras de Medicina en cada ciudad.

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Si seguimos así, descubriremos varios “Hernán Rivas” con bata blanca. Eso sí que es grave.

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Terrible el apriete en Itaipú, con la perforación de pozos. Ni bien cobran ya le sacan el cheque.

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La binacional obviamente niega todo pero algunas juntas de saneamiento dicen lo contrario.

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Sospechosamente todos los caminos conducen al clan ZI. ¡Qué raro! Uno de los mencionados fue funcionario de la gobernación de Alto Paraná bajo el mando colorado.

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Estas cosas siempre pasan cuando hay elecciones y el que hace gárgara...