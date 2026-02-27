Clima
27 de febrero de 2026 - 05:21

Meteorología: ¿cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Paraguay?

Imagen sin descripción
Silvio Rojas

Si bien hoy solo se esperan precipitaciones dispersas en algunas zonas del Chaco, en los próximos días las lluvias y tormentas se extenderían a más áreas del país. Además, la temperatura continuaría subiendo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Aunque la mayor parte del país no registraría lluvias hoy, sí se esperan precipitaciones dispersas en distintos puntos de la Región Occidental.

Mañana sábado se esperan lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas no solo en el Chaco, sino también en el norte y este de la Región Oriental, que continuarían al menos hasta el domingo.

La temperatura seguirá subiendo

El ambiente se mantiene caluroso y este viernes se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices subirán en los próximos días, con máximas de 36 grados mañana en la capital y 38 grados el domingo.