Meteorología: ¿cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Aunque la mayor parte del país no registraría lluvias hoy, sí se esperan precipitaciones dispersas en distintos puntos de la Región Occidental.

Mañana sábado se esperan lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas no solo en el Chaco, sino también en el norte y este de la Región Oriental, que continuarían al menos hasta el domingo.

La temperatura seguirá subiendo

El ambiente se mantiene caluroso y este viernes se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Los índices subirán en los próximos días, con máximas de 36 grados mañana en la capital y 38 grados el domingo.