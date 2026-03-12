Meteorología: lluvias y tormentas en el pronóstico de hoy en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, chaparrones en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

Las lluvias persistirían durante los próximos días, aunque estarían limitadas a algunas zonas del norte del país. La capital no registraría precipitaciones el viernes o el sábado.

El ambiente se mantendría en general húmedo y caluroso, y este jueves se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 32 en el Chaco.

Los índices subirán en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana viernes en la capital y 37 grados el sábado.