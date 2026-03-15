Pronostican un domingo inestable: ¿dónde va a llover?

El meteorólogo de turno, Alejandro Coronel, anuncia un domingo marcado por el calor y las precipitaciones dispersas. A las 6:30, se emitió un aviso especial por un sistema de tormentas que persiste y se extiende en el sur y centro del Chaco, por lo que no se descartan fenómenos de tiempo severo en las primeras horas de hoy.

El aviso vigente afecta sobre todo a los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón (Sur), donde se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Se prevé un ambiente inestable en gran parte del país, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Los eventos más importantes podrían concentrarse principalmente sobre sectores del Chaco y el norte de la región Oriental, mientras que en otros departamentos las lluvias se presentarían de manera más dispersa.

Cabe mencionar que se encuentra vigente un boletín meteorológico especial, donde se detallan las áreas y los periodos de afectación para cada departamento.

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Amanecer fresco y calor en el resto del día

En cuanto las temperaturas, las mínimas registradas en estaciones automáticas durante las primeras horas de la jornada se ubicaron entre 18 y 25 °C, mientras que las máximas previstas para hoy estarían entre 32 y 37 °C. Los vientos soplarían predominantemente del sector norte.

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Para mañana lunes 16, persistirían las condiciones inestables, con un ambiente caluroso y húmedo. Las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 21 y 25 °C, mientras que las máximas entre 31 y 37 °C. Durante la jornada se mantendría la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en varios puntos del país.