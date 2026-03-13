Meteorología: fin de semana en Paraguay estará marcado por calor y lluvias

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Solo algunas zonas del norte y este del país registrarían lluvias dispersas hoy y mañana sábado. Sin embargo, se espera que el domingo se registren precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.

Los índices serían levemente más altos mañana, con una máxima de 37 grados en la capital; y bajarían muy levemente el domingo, a 36 grados.