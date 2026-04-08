Meteorología: nueva jornada de lluvias y fresco en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción -, especialmente en la primera parte del día, con tendencia a que el clima mejore en la parte final.

En los próximos días, las lluvias continuarían solo en algunas zonas del norte del país, mientras que el resto del territorio ya no registraría precipitaciones.

El ambiente seguirá oscilando entre fresco y cálido. Este miércoles se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco. Las mínimas estarán alrededor de los 17 grados.

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Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas de 27 grados mañana jueves en la capital y 28 grados el viernes.