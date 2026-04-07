El calor húmedo se prepara para volver, dice Meteorología

El fin se semana se comenzó a hablar de la formación de un ciclón extratropical que afectaría a Argentina, Brasil, Uruguay y nuestro país. De hecho, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial para anticipar la llegada de lluvias con tormentas eléctricas, que además de generar grandes acumulados de agua, también harían que la temperatura descienda por el ingreso de un frente frío.

Eduardo Mingo, director de Meteorología, ilustró la situación que se vive en el país frente al mencionado fenómeno climático, cuyos efectos comenzaron a sentirse este martes, tal como se anticipaba.

“Ese ciclón extra tropical que está en la zona de la desembocadura del Río de la Plata más o menos abre una brecha para que el aire que estaba allí en la zona de Provincia de Buenos Aires, en las provincias del centro este de la Argentina llegue a nosotros gracias a este frente frío que es parte de ese sistema”, explicó Mingo.

La lluvia caída entre la madrugada y la mañana de este martes está causando una importante acumulación de agua en determinados puntos del país. Entre ellos, la ciudad de Ayolas, en el departamento de Misiones, donde de acuerdo al reporte de Mingo, se tiene 91 milímetros de lluvia caída, es decir 91 litros por metro cuadrado.

En Paraguarí se reporta entre 40 y 60 milímetros; en Caazapá 37 milímetros; en Pilar 28 milímetros; en Itapúa 27 milímetros y en Central se registra por el momento entre 10 y 15 milímetros.

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Lluvia sigue siendo insuficiente

Aunque se espera que continúe lloviendo durante el transcurso del día en algunas localidades, Eduardo Mingo señaló que actualmente hay cauces cuyos niveles que se consideran críticos, situación que dificulta la navegación.

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“A pesar de que llueve, hay un déficit muy marcado de precipitaciones especialmente sobre nuestro norte y noreste. La forma de expresarse la atmósfera nos está generando complicaciones en nuestros cauces hídricos; nuestras cuencas no están siendo regadas totalmente como para poder salir del estado crítico de los niveles de nuestros ríos”, indicó.

El regreso del calor húmedo

El director de Meteorología explicó que la inestabilidad del clima se mantendrá este martes y ya desde mañana la probabilidad de lluvia es baja. Para el jueves y viernes se esperan días agradables con mañanas y noches frescas, aunque lejos de los valores mínimos que se sienten en la vecina Argentina.

Pero esta especie de coqueteo con el otoño ya tiene tiene fecha de caducidad, ya que de acuerdo con lo señalado por Mingo, desde el sábado volveremos a sentir nuestro tradicional calor húmedo. “El sábado, el viento empezaría a soplar otra vez del noreste o norte y trae nuevamente consigo el calor y el contenido de humedad más alto”, explicó.

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Según Mingo, durante la primera mitad del otoño es muy poco probable que se llegue a presentar un clima frío, aunque no descartó que para finales de abril llegue un frente con una “intensidad diferente”. No obstante, aclaró que la señal sigue siendo muy relativa.