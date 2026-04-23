Clima
23 de abril de 2026 - 19:25

Los seis departamentos en zona de tormentas para esta noche

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció que este jueves se registrarían lluvias y tormentas en seis departamentos del país. ¿Cuáles? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para hoy aún se esperan lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas “sectorizadas”, según la DMH.

Al respecto sostienen que núcleos de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el territorio nacional con la probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las últimas horas de la noche de este jueves.

La zona de cobertura corresponde al centro y sur de la Región Oriental, al igual que le suroeste de la Occidental.

Departamentos afectados

Los seis departamentos afectados son:

  1. Oeste y sur de Caazapá
  2. Oeste de Itapúa
  3. Sureste de Paraguarí
  4. Sur de Central
  5. Norte y sur de Ñeembucú
  6. Suroeste de Presidente Hayes

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