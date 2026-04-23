Los seis departamentos en zona de tormentas para esta noche

Para hoy aún se esperan lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas “sectorizadas”, según la DMH.

Al respecto sostienen que núcleos de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el territorio nacional con la probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las últimas horas de la noche de este jueves.

La zona de cobertura corresponde al centro y sur de la Región Oriental, al igual que le suroeste de la Occidental.

Departamentos afectados

Los seis departamentos afectados son:

Oeste y sur de Caazapá Oeste de Itapúa Sureste de Paraguarí Sur de Central Norte y sur de Ñeembucú Suroeste de Presidente Hayes

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