Fin de semana con calor y lluvias intermitentes, según Meteorología

Para este viernes se prevé una jornada cálida a calurosa, con cielo entre parcialmente nublado y nublado, acompañada de vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C, manteniendo un ambiente pesado durante gran parte del día.

El sábado se presentará con un clima cálido y mayormente nublado, con persistencia de los vientos del sur. Meteorología anuncia la probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, lo que podría generar intervalos de inestabilidad. Las temperaturas descenderán levemente, con mínima de 20 °C y máxima de 29 °C.

Para el domingo, las condiciones inestables continuarán. Se espera un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. También se mantienen las lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, mientras que las temperaturas bajarán aún más, situándose entre 20 °C y 25 °C.