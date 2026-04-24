ABC en el Este
24 de abril de 2026 - 06:58

Fin de semana con calor y lluvias intermitentes, según Meteorología

Meteorología anuncia probabilidad de lluvias durante este fin de semana.
Meteorología anuncia probabilidad de lluvias durante este fin de semana.Tereza fretes alonso

De acuerdo con el reporte actualizado de la Dirección de Meteorología e Hidrología, la ciudad de Ciudad del Este tendrá un fin de semana marcado por altas temperaturas y condiciones inestables, con probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Para este viernes se prevé una jornada cálida a calurosa, con cielo entre parcialmente nublado y nublado, acompañada de vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C, manteniendo un ambiente pesado durante gran parte del día.

El sábado se presentará con un clima cálido y mayormente nublado, con persistencia de los vientos del sur. Meteorología anuncia la probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, lo que podría generar intervalos de inestabilidad. Las temperaturas descenderán levemente, con mínima de 20 °C y máxima de 29 °C.

Para el domingo, las condiciones inestables continuarán. Se espera un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. También se mantienen las lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, mientras que las temperaturas bajarán aún más, situándose entre 20 °C y 25 °C.