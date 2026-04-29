Conocé dónde se registrarán las temperaturas más bajas este jueves

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica una jornada que irá de fresca a cálida para este jueves.

Si bien el sol ganará protagonismo con el correr de las horas, el inicio del día estará marcado por temperaturas bajas, especialmente en el sur de la Región Oriental.

El ambiente será predominantemente fresco al amanecer, con un ascenso gradual de la temperatura hacia la tarde que tornará el clima cálido e incluso caluroso en algunos sectores del Chaco paraguayo.

El reporte indica que el país atraviesa un periodo de estabilidad tras las últimas precipitaciones.

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El mapa de las temperaturas mínimas

Los valores más bajos de la jornada se registrarán en la zona sur y parte del centro de la Región Oriental. Departamentos como Itapúa, Misiones y Ñeembucú sentirán con mayor intensidad el rigor de la mañana con mínimas de apenas 13 °C.

Por su parte, en localidades como Villarrica y Paraguarí el termómetro se ubicará en torno a los 15 °C.

En Asunción y el área metropolitana se prevé un amanecer con 17 °C, alcanzando una máxima estimada de 27 °C en horas de la tarde. En el extremo este, Ciudad del Este compartirá el mismo registro mínimo de la Capital.

Hacia el norte del país y la región chaqueña, las condiciones serán más templadas desde temprano, con mínimas que oscilarán entre los 19 °C y los 22 °C en zonas como Concepción, Pedro Juan Caballero y Fuerte Olimpo.

Precaución por neblinas y nieblas

Un factor determinante para el tránsito en las primeras horas de este jueves será la presencia de neblinas y nieblas, fenómeno que afectará principalmente a los departamentos del centro, este y sur de la Región Oriental.