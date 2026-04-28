Frente frío: conocé la mínima prevista para este miércoles por zona

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el frío que caracteriza al desarrollo de semana también continuará mañana, miércoles.

El penúltimo día del mes de abril se presentaría entre fresco a cálido prácticamente a nivel país, aunque también se esperan precipitaciones en algunos territorios.

Las temperaturas mínimas más bajas previstas para mañana son de 11°C en estos puntos del territorio nacional:

Caazapá

Encarnación

San Juan Bautista

Pilar

Les siguen muy de cerca Villarrica y Paraguarí, con mínimas estimadas de 12°C, mientras que en la capital, Asunción, la mínima se situará en torno a los 13°C.

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Pronóstico completo para mañana

Nuevamente, según datos de la DMH, este es el pronóstico previsto para mañana en Asunción y otros puntos del país:

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Asunción: Mínima 13°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas.

Concepción: Mínima 15°C, Máxima 27°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

San Pedro: Mínima 15°C, Máxima 26°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Caacupé: Mínima 13°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas.

Villarrica: Mínima 12°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables.

Coronel Oviedo: Mínima 13°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas.

Caazapá: Mínima 11°C, Máxima 23°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.

Encarnación: Mínima 11°C, Máxima 22°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.

San Juan Bautista: Mínima 11°C, Máxima 22°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.

Paraguarí: Mínima 12°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables.

Ciudad del Este: Mínima 14°C, Máxima 23°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Pilar: Mínima 11°C, Máxima 22°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.

Pedro Juan Caballero: Mínima 16°C, Máxima 25°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Salto del Guairá: Mínima 17°C, Máxima 25°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Pozo Colorado: Mínima 14°C, Máxima 26°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Fuerte Olimpo: Mínima 18°C, Máxima 30°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Mariscal José Félix Estigarribia: Mínima 16°C, Máxima 26°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Finalmente, se espera un cielo mayormente nublado en gran parte del país, por lo que la presencia del sol sería escasa o casi nula.

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