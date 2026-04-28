Clima
28 de abril de 2026 a la - 15:06

Frente frío: conocé la mínima prevista para este miércoles por zona

Un hombre camina con una frazada para protegerse del frío en el microcentro de Asunción.
Imagen ilustrativa: un hombre camina en el centro de Asunción abrigado hasta la cabeza.Gustavo Machado

Esta semana se presenta con considerable descenso de la temperatura a nivel país y los abrigos vuelven “lucirse” para abrigarse. En esta nota te contamos cómo estará el frío mañana, miércoles.

Por ABC Color

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el frío que caracteriza al desarrollo de semana también continuará mañana, miércoles.

El penúltimo día del mes de abril se presentaría entre fresco a cálido prácticamente a nivel país, aunque también se esperan precipitaciones en algunos territorios.

Las temperaturas mínimas más bajas previstas para mañana son de 11°C en estos puntos del territorio nacional:

  • Caazapá
  • Encarnación
  • San Juan Bautista
  • Pilar

Les siguen muy de cerca Villarrica y Paraguarí, con mínimas estimadas de 12°C, mientras que en la capital, Asunción, la mínima se situará en torno a los 13°C.

Lea más: Meteorología anuncia una jornada fría a fresca y posibles lluvias intermitentes

Pronóstico completo para mañana

Nuevamente, según datos de la DMH, este es el pronóstico previsto para mañana en Asunción y otros puntos del país:

  • Asunción: Mínima 13°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas.
  • Concepción: Mínima 15°C, Máxima 27°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
  • San Pedro: Mínima 15°C, Máxima 26°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Caacupé: Mínima 13°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas.
  • Villarrica: Mínima 12°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables.
  • Coronel Oviedo: Mínima 13°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas.
  • Caazapá: Mínima 11°C, Máxima 23°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.
  • Encarnación: Mínima 11°C, Máxima 22°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.
  • San Juan Bautista: Mínima 11°C, Máxima 22°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.
  • Paraguarí: Mínima 12°C, Máxima 24°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables.
  • Ciudad del Este: Mínima 14°C, Máxima 23°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Pilar: Mínima 11°C, Máxima 22°C. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables.
  • Pedro Juan Caballero: Mínima 16°C, Máxima 25°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Salto del Guairá: Mínima 17°C, Máxima 25°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Pozo Colorado: Mínima 14°C, Máxima 26°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Fuerte Olimpo: Mínima 18°C, Máxima 30°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Mariscal José Félix Estigarribia: Mínima 16°C, Máxima 26°C. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Finalmente, se espera un cielo mayormente nublado en gran parte del país, por lo que la presencia del sol sería escasa o casi nula.

Lea más: Cabañas: 8.000 girasoles esperan a los instagramers