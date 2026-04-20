Meteorología: comienza una semana de lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables – primero del norte y luego del sur – y altas probabilidades de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Se espera que el clima se mantenga inestable, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas, mañana martes y al menos hasta el miércoles, aunque no se descarta que las lluvias sigan también en la parte final de la semana.

El ambiente se mantiene cálido y hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente en mañana, con una máxima de 26 grados en la capital, y subirían a 28 grados de máxima en Asunción el miércoles.