Meteorología anuncia lluvias en cinco departamentos: ¿cuáles son?

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.
Al respecto detallan que núcleos de tormentas “localizados” comenzaron a desarrollarse sobre el territorio nacional y por esto existe la probabilidad de que ocurran fenómenos de tiempo severo de manera puntual en las primeras horas de la tarde.
La zona de cobertura corresponde al noreste de la Región Oriental, al igual que el noreste de la Occidental.
Cinco departamentos afectados
Los cinco departamentos afectados son:
- Centro y sur de Concepción
- Norte de San Pedro
- Norte de Alto Paraná
- Sur de Canindeyú
- Este de Presidente Hayes
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