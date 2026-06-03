El Niño en Paraguay: advierten sobre lluvias intensas e inundaciones para finales de 2026

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que hay un 80% de probabilidad de un episodio de El Niño entre junio y agosto, lo que aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

Este fenómeno, parte del ciclo ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), actúa como un péndulo que altera los patrones meteorológicos globales, elevando las temperaturas y exacerbando eventos extremos.

El ciclo ENSO se divide en tres fases: la Fase Cálida (El Niño), donde los vientos alisios se debilitan y el agua cálida se desplaza hacia Sudamérica; la Fase Fría (La Niña), que invierte el proceso, y la Fase Neutral, donde las condiciones se mantienen dentro de los promedios históricos.

En el ámbito local, la Dirección General de Meteorología (DMH) sigue de cerca esta evolución.

Eduardo Mingo, director de la institución, fue tajante sobre las proyecciones inmediatas: “En estos momentos estamos hablando de un 80% de probabilidades de que El Niño sea el factor climático que se manifieste entre julio y agosto. Pero la gente debe prepararse para la primavera, porque va a ser una temporada lluviosa”.

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Albirroja y elecciones internas

Por otra parte, para el viernes 5 de junio, día en el que la Selección Paraguaya enfrenta a Nicaragua en un juego amistoso de preparación para el Mundial 2026, Mingo confirmó condiciones favorables con cero probabilidad de lluvias.

No obstante, el panorama cambia para el domingo, día de las elecciones internas: “Se espera una alta probabilidad de precipitaciones leves y un descenso de la temperatura, fenómeno que se acentuará significativamente a partir del lunes".