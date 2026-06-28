Alerta de tormentas en cinco departamentos para esta mañana

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según informó la Dirección de Meteorología a las 9:02.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy.

Lea más: Así estará el tiempo este domingo en Paraguay, según Meteorología

Zonas afectadas por tormentas

Según la alerta emitida por la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el sur de la Región Oriental.

Los departamentos afectados por las tormentas son: