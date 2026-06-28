Clima
28 de junio de 2026 a la - 07:24

Así estará el tiempo este domingo en Paraguay, según Meteorología

Fotos Lluvia y sus consecuencias varios Hoy 30 de Setiembre de 2025 Gustavo Machado
Fotos Lluvia y sus consecuencias varios Hoy 30 de Setiembre de 2025 Gustavo MachadoGustavo Machado

Meteorología prevé un domingo con lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad en gran parte de Paraguay.

Por ABC Color

El informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) indica que este domingo arrancó con un ambiente fresco a cálido y vientos del sector noreste.

Las temperaturas al amanecer oscilaron entre 15 y 21 °C. Durante la tarde, las máximas previstas estarán entre 18 y 30 °C.

Sin embargo, hacia el final del día los vientos rotarán al sector sur, provocando un ambiente nuevamente fresco.

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¿Qué zonas tendrán lluvias?

Meteorología señala que el elevado contenido de humedad y la inestabilidad atmosférica mantendrán la probabilidad de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad.

En una primera etapa, las precipitaciones afectarán al centro, sur y este de la Región Oriental, además del oeste y sur de la Región Occidental o Chaco. Posteriormente, las lluvias se extenderán hacia el norte y el este de ambas regiones.