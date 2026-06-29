Clima
29 de junio de 2026 a la - 17:14

Frío: estas son las zonas donde se esperan mínimas de 10°C o menos mañana

Una mujer vestida con chaqueta negra y gorra camina por el paseo costero en un día soleado y frío.
Imagen ilustrativa: una persona abrigada camina en la Costanera de Encarnación. Sergio González

El frío continuará a lo largo de los próximos días, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Para mañana se esperan mínimas de 10°C e inclusive menos.

Por ABC Color

Según el pronóstico extendido de la DMH, mañana y pasado continuarán las temperaturas frías a nivel país, al igual que un ambiente inestable y lluvioso.

Para mañana, martes 30 de junio -el último día del mes- se espera una mínima de 9°C en la localidad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú.

Por otra parte, meteorología anuncia mínimas de 10°C en Encarnación, capital de Itapúa y también en San Juan Bautista, capital de Misiones.

En el caso de Asunción la mínima anunciada para mañana es de 13°C y la máxima de 17°C.

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Mínimas, máximas y condiciones a nivel país

El pronóstico para mañana a nivel país es el siguiente:

  • Concepción: mínima 15°C - máxima 22°C. Fresco a cálido, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • San Pedro: mínima 14°C - máxima 20°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Caacupé: mínima 13°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Villarrica: mínima 12°C - máxima 16°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Coronel Oviedo: mínima 14°C - máxima 18°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Caazapá: mínima 11°C - máxima 16°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Encarnación: mínima 10°C - máxima 15°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.
  • San Juan Bautista: mínima 10°C - máxima 14°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.
  • Paraguarí: mínima 12°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Ciudad del Este: mínima 14°C - máxima 21°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Asunción: mínima 13°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Pilar: mínima 9°C - máxima 14°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.
  • Pedro Juan Caballero: mínima 17°C - máxima 24°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Salto del Guairá: mínima 16°C - máxima 24°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
  • Pozo Colorado: mínima 13°C - máxima 18°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Fuerte Olimpo: mínima 18°C - máxima 27°C. Fresco a cálido, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
  • Mariscal Estigarribia: mínima 14°C - máxima 20°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Según la tendencia general, se marca un ambiente entre frío a fresco para este martes con alta probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas puntuales hacia el este y centro de la región Oriental.

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