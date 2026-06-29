Frío: estas son las zonas donde se esperan mínimas de 10°C o menos mañana

Según el pronóstico extendido de la DMH, mañana y pasado continuarán las temperaturas frías a nivel país, al igual que un ambiente inestable y lluvioso.

Para mañana, martes 30 de junio -el último día del mes- se espera una mínima de 9°C en la localidad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú.

Por otra parte, meteorología anuncia mínimas de 10°C en Encarnación, capital de Itapúa y también en San Juan Bautista, capital de Misiones.

En el caso de Asunción la mínima anunciada para mañana es de 13°C y la máxima de 17°C.

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Mínimas, máximas y condiciones a nivel país

El pronóstico para mañana a nivel país es el siguiente:

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Concepción : mínima 15°C - máxima 22°C. Fresco a cálido, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

San Pedro : mínima 14°C - máxima 20°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Caacupé : mínima 13°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Villarrica : mínima 12°C - máxima 16°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Coronel Oviedo : mínima 14°C - máxima 18°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Caazapá : mínima 11°C - máxima 16°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Encarnación : mínima 10°C - máxima 15°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.

San Juan Bautista : mínima 10°C - máxima 14°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.

Paraguarí : mínima 12°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Ciudad del Este : mínima 14°C - máxima 21°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Asunción : mínima 13°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Pilar : mínima 9°C - máxima 14°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.

Pedro Juan Caballero : mínima 17°C - máxima 24°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Salto del Guairá : mínima 16°C - máxima 24°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Pozo Colorado : mínima 13°C - máxima 18°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Fuerte Olimpo : mínima 18°C - máxima 27°C. Fresco a cálido, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Mariscal Estigarribia: mínima 14°C - máxima 20°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.

Según la tendencia general, se marca un ambiente entre frío a fresco para este martes con alta probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas puntuales hacia el este y centro de la región Oriental.

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