Frío: estas son las zonas donde se esperan mínimas de 10°C o menos mañana

Según el pronóstico extendido de la DMH, mañana y pasado continuarán las temperaturas frías a nivel país, al igual que un ambiente inestable y lluvioso.
Para mañana, martes 30 de junio -el último día del mes- se espera una mínima de 9°C en la localidad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú.
Por otra parte, meteorología anuncia mínimas de 10°C en Encarnación, capital de Itapúa y también en San Juan Bautista, capital de Misiones.
En el caso de Asunción la mínima anunciada para mañana es de 13°C y la máxima de 17°C.
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Mínimas, máximas y condiciones a nivel país
El pronóstico para mañana a nivel país es el siguiente:
- Concepción: mínima 15°C - máxima 22°C. Fresco a cálido, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- San Pedro: mínima 14°C - máxima 20°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- Caacupé: mínima 13°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
- Villarrica: mínima 12°C - máxima 16°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
- Coronel Oviedo: mínima 14°C - máxima 18°C. Fresco, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
- Caazapá: mínima 11°C - máxima 16°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- Encarnación: mínima 10°C - máxima 15°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.
- San Juan Bautista: mínima 10°C - máxima 14°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.
- Paraguarí: mínima 12°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- Ciudad del Este: mínima 14°C - máxima 21°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
- Asunción: mínima 13°C - máxima 17°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- Pilar: mínima 9°C - máxima 14°C. Frío a fresco, nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas.
- Pedro Juan Caballero: mínima 17°C - máxima 24°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
- Salto del Guairá: mínima 16°C - máxima 24°C. Fresco a cálido, nublado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.
- Pozo Colorado: mínima 13°C - máxima 18°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- Fuerte Olimpo: mínima 18°C - máxima 27°C. Fresco a cálido, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
- Mariscal Estigarribia: mínima 14°C - máxima 20°C. Fresco, nublado, vientos variables, lluvias dispersas.
Según la tendencia general, se marca un ambiente entre frío a fresco para este martes con alta probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas puntuales hacia el este y centro de la región Oriental.
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