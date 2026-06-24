IPS inaugura albergue para 126 familiares en el Hospital Central

Tras meses de espera y duras críticas por la permanencia de familiares en carpas improvisadas, el Instituto de Previsión Social (IPS) inició el traslado progresivo al nuevo albergue de la Unidad de Emergencias Médicas Adultos (UEMA) del Hospital Central.

Ante las bajas temperaturas que afectan al país y con el objetivo de resguardar la integridad de quienes acompañan a los pacientes internados, el IPS dio luz verde a la ocupación del renovado albergue para familiares de la UEMA.

Aunque la obra se encuentra en su fase final de terminación, la institución decidió adelantar el traslado para retirar a las personas de las condiciones precarias en las que aguardaban.

Albergue UEMA: un espacio renovado y necesario

La intervención responde a una larga demanda de los familiares, quienes hasta hace apenas unos días se encontraban instalados en carpas improvisadas sobre pisos deteriorados, expuestos a la intemperie.

El nuevo refugio busca revertir esta situación mediante una reestructuración integral que prioriza la dignidad y el confort.

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Entre las mejoras destacadas se incluyen:

Capacidad ampliada: Incorporación de 63 boxes individuales , permitiendo albergar a un total de 126 familiares .

Comodidades: Cada box cuenta con camas y armarios , siguiendo el modelo de éxito implementado previamente en el albergue de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos (UTI-A).

Infraestructura: Se cerraron áreas antes abiertas, climatización integral, y construcción de sanitarios diferenciados (sexados) con duchas.

Servicios básicos: Modernización de los sectores de cocina y lavadero , además de la renovación del sistema eléctrico e iluminación LED.

Seguridad: Instalación de sistemas de prevención de incendios y habilitación de salidas de emergencia.

Del reclamo a la solución

Hace apenas una semana, la situación era catalogada como “crítica”. Según constató ABC TV, pese a las promesas de entrega iniciales previstas para febrero y marzo de este año, los familiares seguían durmiendo a la intemperie. La arquitecta Gabriela Ramírez, jefa de Obras Civiles del Hospital Central, había confirmado que las demoras se debían a los trabajos finales de terminación.

Con este traslado, el IPS suma cuatro albergues activos dentro del complejo del Hospital Central. Según las autoridades del instituto, estas acciones forman parte de una estrategia de atención integral, reconociendo que el bienestar del acompañante es un pilar fundamental en el proceso de recuperación del paciente internado.

Para las familias que, durante meses, enfrentaron la inclemencia del tiempo mientras esperaban noticias sobre sus seres queridos, la habilitación de este espacio representa un alivio significativo ante el actual frente frío que azota a la capital.

Propuesta de padrinazgo privado

En una sesión del Consejo de Administración reciente, la consejera Mirtha Arias, representante de los trabajadores aportantes, propuso la opción de impulsar el padrinazgo privado para la moderación y el mantenimiento de los albergues del IPS.

La idea de Arias es crear un plan piloto para establecer alianzas con empresas privadas, especialmente aquellas que ya tienen contratos vigentes con la previsional. Durante la sesión afirmó que el objetivo es que, mediante este apoyo privado, se pueda transformar un espacio que históricamente ha sido foco de quejas por su precariedad, brindando un trato “más digno, humano y sensibilizado” a quienes acompañan a los pacientes internados en momentos críticos.

La propuesta fue recibida con consenso unánime por el Consejo, reconociendo la urgencia de mejorar estos espacios para evitar que los familiares deban recurrir a la improvisación o a dormir a la intemperie.