Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias y tormentas al comenzar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.

Las tormentas se extenderían a varias otras zonas del país, entre ellas la capital, a partir de mañana y continuarían al menos hasta el miércoles.

Baja la temperatura

Se espera también un leve descenso de la temperatura luego de un fin de semana caluroso que registró temperaturas máximas por encima de 30 grados centígrados en la Región Oriental.

Las máximas previstas para hoy serían de 29 grados en Asunción y Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas estarían entre 16 y 27 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 26 °C 33 °C San Pedro 26 °C 33 °C Caacupé 23 °C 29 °C Villarrica 22 °C 31 °C Coronel Oviedo 24 °C 31 °C Caazapá 21 °C 29 °C Encarnación 19 °C 26 °C San Juan Bautista 18 °C 25 °C Paraguarí 22 °C 29 °C Ciudad del Este 23 °C 29 °C Asunción 21 °C 29 °C Pilar 16 °C 19 °C Pedro Juan Caballero 23 °C 30 °C Salto del Guairá 21 °C 31 ºC Pozo Colorado 24 °C 33 °C Fuerte Olimpo 27 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 24 °C 32 °C

Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 23 grados mañana en la capital y 19 grados el miércoles, y mínimas entre 17 y 15 grados.