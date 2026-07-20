Clima
20 de julio de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias y tormentas al comenzar la semana

Imagen sin descripción

Luego de varios días con condiciones climáticas estables, el pronóstico meteorológico para hoy anuncia lluvias y la posibilidad de tormentas eléctricas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.

Las tormentas se extenderían a varias otras zonas del país, entre ellas la capital, a partir de mañana y continuarían al menos hasta el miércoles.

Baja la temperatura

Se espera también un leve descenso de la temperatura luego de un fin de semana caluroso que registró temperaturas máximas por encima de 30 grados centígrados en la Región Oriental.

Las máximas previstas para hoy serían de 29 grados en Asunción y Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas estarían entre 16 y 27 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

26 °C

33 °C

San Pedro

26 °C

33 °C

Caacupé

23 °C

29 °C

Villarrica

22 °C

31 °C

Coronel Oviedo

24 °C

31 °C

Caazapá

21 °C

29 °C

Encarnación

19 °C

26 °C

San Juan Bautista

18 °C

25 °C

Paraguarí

22 °C

29 °C

Ciudad del Este

23 °C

29 °C

Asunción

21 °C

29 °C

Pilar

16 °C

19 °C

Pedro Juan Caballero

23 °C

30 °C

Salto del Guairá

21 °C

31 ºC

Pozo Colorado

24 °C

33 °C

Fuerte Olimpo

27 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

24 °C

32 °C

Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 23 grados mañana en la capital y 19 grados el miércoles, y mínimas entre 17 y 15 grados.