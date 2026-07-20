Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias y tormentas al comenzar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.
Las tormentas se extenderían a varias otras zonas del país, entre ellas la capital, a partir de mañana y continuarían al menos hasta el miércoles.
Baja la temperatura
Se espera también un leve descenso de la temperatura luego de un fin de semana caluroso que registró temperaturas máximas por encima de 30 grados centígrados en la Región Oriental.
Las máximas previstas para hoy serían de 29 grados en Asunción y Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas estarían entre 16 y 27 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
26 °C
33 °C
San Pedro
26 °C
33 °C
Caacupé
23 °C
29 °C
Villarrica
22 °C
31 °C
Coronel Oviedo
24 °C
31 °C
Caazapá
21 °C
29 °C
Encarnación
19 °C
26 °C
San Juan Bautista
18 °C
25 °C
Paraguarí
22 °C
29 °C
Ciudad del Este
23 °C
29 °C
Asunción
21 °C
29 °C
Pilar
16 °C
19 °C
Pedro Juan Caballero
23 °C
30 °C
Salto del Guairá
21 °C
31 ºC
Pozo Colorado
24 °C
33 °C
Fuerte Olimpo
27 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
24 °C
32 °C
Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 23 grados mañana en la capital y 19 grados el miércoles, y mínimas entre 17 y 15 grados.