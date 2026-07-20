Olimpia supera los 5.000.000 de dólares en ingresos

Las transferencias hechas por Olimpia consisten en porcentajes, de modo a que en el futuro pueda volver a tener ingresos, dependiendo del rendimiento de los futbolistas.
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Por el extremo Diego Joel Torres (23 años), el Decano recibirá 200.000 dólares por la venta del 50 por ciento de los derechos al Chadormalu SC de Irán, en el que venía jugando tras militar en el Amazonas de Brasil.
Diego llegó a Para Uno en 2019 proveniente de Rubio Ñu. Militó además en Celaya de México, Resistencia y Trinidense.
Teniendo en cuenta los montos aproximados brindados en cada operación, Olimpia recibió 2.000.000 de dólares por Hugo Quintana (50%), quien milita en Independiente del Valle de Ecuador.
Por el paso de Adrián Alcaraz al Pachuca, la institución franjeada embolsó US$ 1.800.000 (70%).
El traspaso de Facundo Insfrán al Al-Wahda FC de Emiratos Árabes Unidos generó un beneficio de 700.000 dólares (50%), y el monto aproximado recibido por Allan Wlk Duré por su ida al Lanús es de 750.000 (80%), por lo que el dinero que ingresa a las arcas del más ganador de nuestro balompié es 5.450.000 dólares.