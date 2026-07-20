Periodista brasileña llega a Paraguay con esta sorpresa para víctimas de fatal accidente

Tras el trágico accidente sufrido por una delegación de una academia paraguaya de danza el miércoles 15 de julio pasado en Santa Catarina, la comunicadora brasileña Ivana Román, comenzó una campaña de solidaria en el distrito de Maravilha.

A través de sus redes y radio, Roman lanzó una convocatoria solidaria para recolectar mensajes de apoyo y juguetes destinados a las víctimas oriundas de Independencia, departamento de Guairá.

El objetivo principal de la propuesta es brindar consuelo y apoyo emocional a las niñas afectadas, a quienes Román calificó como “bailarinas vencedoras”.

Por esto, la locutora instó a su audiencia a redactar una serie de cartas destinadas a todas las personas que fueron afectadas en el hecho que dejó cuatro mujeres fallecidas y varias heridas.

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La “misión especial”

Según destaca, la respuesta de la comunidad brasileña fue inmediata, ya que en cuestión de días, varias personas se emocionaron con la historia, enviaron sus cartas y donaron juguetes para acompañar a las víctimas.

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Asimismo, su compromiso fue de no enviar las donaciones a través de intermediarios, sino, ella decidió realizar la entrega personalmente.

Ya desde nuestro país para cumplir con esta “misión especial”, la comunicadora destacó que la iniciativa busca reafirmar la hermandad entre ambos países. Un caso similar se vio con el Hospital São José que atendió y asistió a 42 víctimas del accidente.

En horas de la tarde de hoy, Román confirmó a ABC Color que ella llegaría en horas de la noche a Independencia, por lo que la entrega se realizaría mañana.

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La solidaridad del vecino país

La campaña solidaria surgió de Ivana Román, directora ejecutiva de Rádio Difusora en Maravilha, quien tuvo la idea de movilizar a los niños y a la comunidad para enviar un mensaje de cariño, esperanza y solidaridad a las víctimas.

Al respecto, confirmó que se recolectaron más de 40 cartas y dibujos, todos realizados por niños de Maravilhá, además de juguetes donados.

“La comunidad se volcó con la causa de una manera muy especial. Desde el accidente, los habitantes de Maravilha demostraron una gran solidaridad y se han sentido profundamente conmovidos por las víctimas y sus familias”, detalló la comunicadora a ABC.

Finalmente, reiteró que la iniciativa demostra que, incluso ante la tragedia, los pequeños gestos pueden brindar consuelo, preservar recuerdos y fortalecer los lazos entre las naciones.

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