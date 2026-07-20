Mario Ferreiro estrena novia: “El amor lo conquista todo”

Mario Aníbal Ferreiro Sanabria está nuevamente enamorado. Así lo anunció ayer domingo con unas románticas líneas en sus redes sociales, donde además compartió imágenes suyas junto a la dama que conquistó su corazón.

“La dicha de encontrar a la persona indicada en el momento preciso. Gracias Montse Martin por llenar mis días de ilusión y renovada alegría", comenzó escribiendo Mario Ferreiro en su cuenta de Instagram.

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“La vida cuando se comparte con amor siempre es mejor. La felicidad es siempre posible, aunque se tome su tiempo en venir”, siguió señalando Mario Ferreiro al tiempo de destacar: “Paso a paso. Un día a la vez. El amor lo conquista todo”.

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La flamante novia Montse Martin fue una de las primeras en responder a la publicación de Mario Ferreiro. “A tu lado siempre”, expresó la bella mujer junto al emoji de un corazón. Y, el enamorado conductor contestó: “Así será mi amor”.

El posteo de Mario Ferreiro recibió las reacciones de varias famosas como Adela Mercado, Yolanda Park, Pelusa Rubin, Bibi Landó, Tana Schémbori y Naty Cabarcos, quienes se alegraron porque el amor tocó nuevamente a la puerta del comunicador.