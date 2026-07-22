El departamento que está ahora en zona de tormentas y granizadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico advirtiendo sobre la presencia de núcleos de tormentas que continúan afectando la zona de cobertura.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

De acuerdo con el reporte oficial emitido, estas condiciones presentan una alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de este miércoles.

Zona de cobertura: Este de la Región Oriental.

Departamento afectado: Canindeyú.

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizos en el área mencionada.