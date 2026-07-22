Tormentas avanzan sobre Paraguay y estos departamentos siguen bajo alerta

Según la alerta vigente, un sistema de tormentas se desplaza gradualmente al noreste del territorio afectando la Región Oriental y el centro y este de la Occidental. Es alta la probabilidad de que se ocasionen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la mañana de hoy.

Los fenómenos esperados incluyen lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Los departamentos en zona de cobertura son:

Concepción (Sur)

San Pedro

Cordillera (Noreste)

Caaguazú (Este)

Itapúa (Este)

Alto Paraná

Amambay (Sur)

Canindeyú

Presidente Hayes (Centro y este)

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Temperaturas frescas y lluvias hasta mañana

Paralelamente, la meteoróloga Ana Pereira informó esta mañana que el amanecer se presentó fresco, con temperaturas mínimas entre 14 y 17 °C.

Durante el resto de la jornada persistirá el ambiente fresco, por lo que las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 18 y 20 °C.

Hoy, las lluvias continuarían registrándose en gran parte del país, con mejoras en el transcurso del día en el centro y sur del territorio nacional. En tanto, en el norte y este de ambas regiones podrían presentarse acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, condición que se mantendría durante los siguientes dos días.