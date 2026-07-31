Meteorología alerta sobre vientos fuertes para este viernes: ráfagas de hasta 90 km/h

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este viernes continuará un marcado incremento en la intensidad de los vientos del sector norte y noreste debido a la profundización de un sistema de baja presión sobre el noroeste argentino.

De acuerdo con el informe, estas condiciones persistirán durante toda la jornada y se extenderían hasta las primeras horas del sábado.

En la Región Occidental o Chaco, la DMH prevé vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Por su parte, en la Región Oriental se esperan vientos sostenidos de entre 20 y 40 km/h, acompañados de ráfagas cercanas a los 70 km/h.

Lea más: ¿Lloverá el fin de semana en Asunción? Esto dice el pronóstico

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vientos fuertes: aviso meteorológico vigente

Además del informe especial, la DMH mantiene vigente un aviso meteorológico, emitido a las 06:43 de este viernes.

Según el boletín, durante la mañana y las primeras horas de la tarde persistirán vientos del sector norte y noreste con intensidad moderada a fuerte.

En gran parte del territorio nacional se prevén velocidades cercanas a los 60 km/h, mientras que en el noroeste del Chaco las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h. Meteorología añadió que, de forma puntual, podrían registrarse valores superiores.

¿Qué zonas están bajo el aviso de Meteorología?

La DMH indicó que el aviso abarca los siguientes departamentos: