Hospital de Clínicas: denuncian la muerte de una bebé en extrañas circunstancias

Los familiares de la recién nacida Nayeli Luján denunciaron el fallecimiento de la bebé en el Materno Infantil del Hospital de Clínicas y solicitaron el esclarecimiento del caso. Afirman que la niña nació el lunes en buen estado de salud y que las complicaciones comenzaron pocas horas después del parto.

Según el relato de los familiares, la bebé nació sana. Sin embargo, según comentaron, los problemas iniciaron el mismo día que nació la bebé, cuando una enfermera llevó a la recién nacida para darle leche de fórmula.

Los familiares mencionaron que la enfermera regresó casi media hora después y entregó la beba a la mamá de manera apresurada y nerviosa, mencionando que la beba no quería tomar la leche.

Relatan que minutos después, la neonata empezó a presentar síntomas de vómitos en los brazos del papá.

Lea más: Bebé de un año muere tras caer de una moto

Según el relato de Vidalinda López, prima del papá de la criatura fallecida, la beba habría nacido sana el día lunes, y que les pareció extraño que haya vomitado y convulsionado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ellos en un primer momento quisieron culpar a la mamá por supuestamente haber ahogado a la bebé con la leche materna, pero eso no puede ser porque la mamá no le dio la leche, fue la enfermera que llevó a la criatura a darle la leche de fórmula”, explicó.

Lea más: Hallan a un bebé muerto en una vivienda de Guarambaré y apuntan a la madre

Mencionaron que luego de presentar los síntomas de vómitos y convulsiones se le realizó a la criatura un estudio de tomografía, que constató, que tenía un golpe en la cabeza con coágulos de sangre.

Los familiares sospechan, que la beba se habría caído en la zona de la enfermería, y que en el lugar habría sufrido un golpe en la cabeza, por lo que piden se esclarezca el hecho con una autopsia.

Fue sometida a una operación

La recién nacida, tras el estudio de la tomografía que reveló el golpe en la cabeza fue operada de urgencia, fue operada en la noche de ayer de manera urgente debido a que presentaba coágulos en la cabeza.

Lea más: Autopsia revela que bebé hallado muerto en centro médico de PJC nació vivo y sufrió asfixia

Sin embargo, pese a los intentos de los médicos de mantener con vida a la recién nacida, la muerte de la bebé se produjo está tarde a las 15:00, según confirmaron los familiares.

Los afectados piden el esclarecimiento del hecho y piden justicia por la muerte de la beba para que no ocurra otro hecho similar.