¿Lloverá el fin de semana en Asunción? Esto dice el pronóstico

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del noreste, sin gran probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas.
Sín embargo, mañana, sábado, se esperan precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las condiciones del tiempo se estabilizarían el domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas en la capital y parte del centro y norte del país.
Fin de semana caluroso
El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 25 grados.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
24 °C
35 °C
San Pedro
23 °C
35 °C
Caacupé
22 °C
32 °C
Villarrica
22 °C
31 °C
Coronel Oviedo
22 °C
32 °C
Caazapá
22 °C
31 °C
Encarnación
21 °C
31 °C
San Juan Bautista
22 °C
31 °C
Paraguarí
23 °C
32 °C
Ciudad del Este
19 °C
29 °C
Asunción
23 °C
34 °C
Pilar
23 °C
32 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
31 °C
Salto del Guairá
19 °C
28 ºC
Pozo Colorado
24 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
38 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
37 °C
Los índices bajarían levemente durante el fin de semana, con máximas de 30 grados en la capital el sábado y el domingo.