Clima
31 de julio de 2026 a la - 05:27

¿Lloverá el fin de semana en Asunción? Esto dice el pronóstico

Vista del cielo sobre Asunción este miércoles durante la tormenta que afecta a gran parte del país.
Virgilio Vera, ABC Color

Se avecina un fin de semana caluroso que podría traer lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas a Asunción y varias otras zonas del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del noreste, sin gran probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas.

Sín embargo, mañana, sábado, se esperan precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se estabilizarían el domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas en la capital y parte del centro y norte del país.

Fin de semana caluroso

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 25 grados.

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CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

24 °C

35 °C

San Pedro

23 °C

35 °C

Caacupé

22 °C

32 °C

Villarrica

22 °C

31 °C

Coronel Oviedo

22 °C

32 °C

Caazapá

22 °C

31 °C

Encarnación

21 °C

31 °C

San Juan Bautista

22 °C

31 °C

Paraguarí

23 °C

32 °C

Ciudad del Este

19 °C

29 °C

Asunción

23 °C

34 °C

Pilar

23 °C

32 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

31 °C

Salto del Guairá

19 °C

28 ºC

Pozo Colorado

24 °C

35 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

38 °C

Mariscal Estigarribia

25 °C

37 °C

Los índices bajarían levemente durante el fin de semana, con máximas de 30 grados en la capital el sábado y el domingo.