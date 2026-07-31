¿Lloverá el fin de semana en Asunción? Esto dice el pronóstico

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del noreste, sin gran probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas.

Sín embargo, mañana, sábado, se esperan precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se estabilizarían el domingo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas en la capital y parte del centro y norte del país.

Fin de semana caluroso

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 24 °C 35 °C San Pedro 23 °C 35 °C Caacupé 22 °C 32 °C Villarrica 22 °C 31 °C Coronel Oviedo 22 °C 32 °C Caazapá 22 °C 31 °C Encarnación 21 °C 31 °C San Juan Bautista 22 °C 31 °C Paraguarí 23 °C 32 °C Ciudad del Este 19 °C 29 °C Asunción 23 °C 34 °C Pilar 23 °C 32 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 31 °C Salto del Guairá 19 °C 28 ºC Pozo Colorado 24 °C 35 °C Fuerte Olimpo 24 °C 38 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 37 °C

Los índices bajarían levemente durante el fin de semana, con máximas de 30 grados en la capital el sábado y el domingo.