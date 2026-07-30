Haedo Valdez: “Siempre juego a ganar: si ganamos 2-0, luego quiero el 3-0”

La fiesta de los 121 años de vida institucional de Libertad tuvo su correlato ideal sobre el verde césped. Tras la victoria que dejó al Gumarelo en la cima del torneo, el entrenador Nelson Haedo Valdez pasó por conferencia de prensa para dejar sus sensaciones de un partido que comenzó adverso, pero que terminó dilucidándose con autoridad gracias a los retoques tácticos y el despliegue físico del equipo.

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El estratega no ocultó su satisfacción por la evolución futbolística plasmada en el campo, poniendo especial énfasis en un dato no menor que distingue la política del club: la preponderancia de los futbolistas de la casa. “La verdad que muy contento, porque hoy ya se vio un poco más del fútbol, un poco más de la idea que tenemos. Y también contento porque, como dije, el sentido de pertenencia... explicarle a un jugador que viene de otro lado para que se sienta en casa es más difícil que hablar a estos chicos que sí son de la casa. Y es un dato muy bueno que terminamos con nueve de la casa; me enorgullece y creo que es parte de la institución”.

Haciendo un repaso del trámite del cotejo, Haedo reconoció que el inicio exigió una cuota extra de paciencia, pero valoró la propuesta física e intensa que caracteriza a su gestión: “Y bueno, se vio un partido donde al empezar nos costó un poquito, pero después nos fuimos soltando, y a los últimos 20 o 30 minutos supimos ya aprovechar los espacios, aprovechar el cansancio a lo mejor del rival también, que va a ser uno de los puntos fuertes a los que nosotros vamos a apuntar: el de ser siempre intensos, el de tratar de ahogarle al rival. Y bueno, hoy nos salió un buen partido”.

La audacia al poder: triple cambio ofensivo y convicción ganadora

Uno de los momentos cumbres de la noche se dio con una jugada táctica poco habitual en el fútbol moderno: la apuesta de realizar una triple variante netamente ofensiva en con la mínima ventaja en el marcador, una jugada de riesgo que terminó blindando el triunfo y que tuvo el acierto de que dos de los ingresados se metieran en el marcador.

Consultado sobre la decisión de no replegarse para cuidar la ventaja, el DT fue fiel a su estilo audaz y reveló las directrices estrictas que mantiene dentro del vestuario respecto a la actitud competitiva y el respeto al rival: “A veces uno tiene un poco de suerte y, en mi caso, yo creo que —si me conocen— nunca juego a empatar o a perder; siempre juego a ganar y es lo que le digo a los muchachos: si ganamos dos a cero, quiero el tres a cero; si gano tres a cero, siempre sin faltar el respeto, que también les prohibí. Si vamos ganando tres a cero o cuatro a cero, hacer taco o hacer ese tipo de jugadas está prohibido también. Mantener esa humildad, con respeto al rival”.

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Asimismo, el entrenador justificó la necesidad de refrescar el sector ofensivo reconociendo el desgaste descomunal que venían realizando sus piezas de arranque: “Y bueno, hacer los tres cambios a nosotros nos vino bien porque necesitábamos refrescar. En el caso de los tres que estaban enfrente hicieron un desgaste enorme. Lo que están trabajando Marcelo y Rodrigo es especial: lo que trabajan para atrás, el sacrificio que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo. A Marcelo todavía lastimosamente no se le compensa con el gol, que él mismo se tiene que premiar, pero el trabajo que hace es de agradecerle”.

Por último, Haedo detalló la lectura táctica detrás de las variantes, destacando la reubicación de piezas para explotar los espacios que concedía el rival: “Y bueno, los tres que entraron fueron para refrescar y también para jugar. La idea con Iván, ponerlo de nueve, también es algo nuevo —porque Iván Franco—, porque como veíamos que cada vez que teníamos balón ellos se metían rápidamente al área rival, nosotros lo que necesitábamos era uno que bajara y usara el espacio. Así que esa fue la idea y, bueno, nos fue muy bien al final”.