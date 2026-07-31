Asunción: Festejo por Día de la Amistad termina con un apuñalado

Una reunión de amigos con motivo del Día de la Amistad anoche en una vivienda en el barrio Villa Aurelia de la ciudad de Asunción terminó con una riña en la que uno de los participantes recibió una herida con arma blanca.

Según el informe de la Policía Nacional sobre el incidente, agentes de la Comisaría 11 de Asunción fueron notificados de que un joven identificado como Thiago Armando Almada (20 años) fue ingresado a un sanatorio privado con una herida presumiblemente causada por un arma blanca, en el lado izquierdo del abdomen.

El herido señaló como supuesto autor del ataque con arma blanca a William Moisés Salinas (20), quien luego se presentó en la Comisaría 11 para denunciar un supuesto hecho de lesión. Sin embargo, al ser hallado en su persona un cuchillo, este fue aprehendido.

Bebidas alcohólicas y discusión

En conversación con ABC Color, el comisario Víctor Presentado, jefe de la Comisaría 11, comentó que el aprehendido se presentó con rastros visibles de lesión en el rostro y que luego se constató que tenía una fractura en el tabique nasal.

Lea más: “Cielo Blanco”: Interpol detiene a presunto integrante de esquema que enviaba cocaína a Malasia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que ninguno de los dos involucrados en el hecho tiene antecedentes penales, pero señaló que “aparentemente estaban sobrepasados en la ingesta de bebidas alcohólicas” y comentó que, según las primeras averiguaciones, “tuvieron una discusión, aparentemente por una amiga”.

El comisario Presentado dijo que el joven herido ya recibió el alta médica en el sanatorio.

El fiscal Juan Marcelo García ordenó que el aprehendido permanezca bajo reclusión en la Comisaría 11.