Meteorología anuncia jornada de sábado con tormentas y fuertes vientos

Las primeras precipitaciones afectarían durante la mañana a los departamentos del sur de la Región Oriental y, con el avance de la jornada, las tormentas se extenderían a otras zonas del país.

Según el informe de la pronosticadora Celia Sanguinetti, las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse hasta las primeras horas del domingo, principalmente en el norte de la Región Oriental y la Región Occidental.

Alerta meteorológica sigue vigente

Meteorología no descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines y avisos meteorológicos para seguir la evolución del sistema.

Para el domingo, las lluvias se concentrarían principalmente en el norte del país, mientras que en el resto del territorio las condiciones mejorarían de forma gradual.

No obstante, para el lunes se prevé nuevamente el desarrollo de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas sobre gran parte del país.

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En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará cálido durante este fin de semana y no se espera un descenso importante de la temperatura.

Vientos fuertes podrían alcanzar los 90 km/h

Además de las lluvias, la institución mantiene vigente una alerta por fuertes vientos. Durante la madrugada y la mañana de este sábado se prevén vientos del sector norte y noreste con intensidades cercanas a los 60 km/h en gran parte del país.

En el oeste de la Región Occidental, las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h e incluso superar ese valor de forma puntual.

La alerta abarca Asunción y los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.