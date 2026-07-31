Cerro Porteño jugará en horario matinal frente a Sportivo San Lorenzo

La agenda de Cerro Porteño, indica que por la cuarta fecha visitará a Sportivo Ameliano el sábado 8 de agosto a las 16:00 en el estadio La Fortaleza del Pikysyry. Vale recordar que, si bien la “V” azulada, mediante su presidente, Héctor Melgarejo había solicitado formalmente disputar dicho encuentro en horario matinal. No obstante, el conjunto azulgrana sí tendrá acción por la mañana en la jornada siguiente.

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En el marco de la quinta fecha, haciendo de local en el estadio La Nueva Olla para recibir a Sportivo San Lorenzo el domingo 16 de agosto a las 10:00, en el día del niño, en un encuentro que lo disputará en medio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ente Palmeiras de Brasil, cuyo duelo de ida está marcado para el miércoles 12, a las 19:00 de visitante, mientras que el desquite será una semana después en Barrio Obrero, en el mismo horario.

Por su parte, Olimpia tendrá un duro examen en la cuarta fecha cuando le toque viajar hasta Pedro Juan Caballero. El Franjeado se medirá ante el encendido Sportivo 2 de Mayo el sábado 8 de agosto a las 18:30 en el estadio Río Parapití. Posteriormente, por la quinta fecha, el Decano regresará a la capital para oficiar de local frente a Sportivo Ameliano el domingo 16 de agosto.

Programación de las Fechas 4 y 5 del Clausura 2026