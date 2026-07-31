Misterio en Acahay: nadie sabe dónde están tres niños recogidos por la Policía

El procedimiento se inició alrededor de las 14:00, luego de una llamada realizada por una vecina del barrio 15 de Agosto, quien solicitó la presencia policial debido a que tres niños, se encontraban arrojando piedras contra algunas viviendas de la zona y presuntamente habían ingresado a una de ellas.

Agentes de la Comisaría de local acudieron al lugar y trasladaron a los menores hasta la dependencia policial. Posteriormente, fueron llevados al hospital local para una evaluación médica de rutina. El caso fue comunicado a la Codeni local, a cargo de Adriana Villalba.

Versiones que no coinciden

No obstante, la responsable de la Codeni, Villalba, aseguró que acudió a la sede policial tras ser convocada, pero que se retiró del lugar porque la representante de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Gloria Torres, le dijo que ella se trasladaba a este distrito para interiorizarse del caso, por lo que se retiró de la Comisaría, atendiendo a que hasta ahí llegaba su responsabilidad.

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La funcionaria manifestó además que los menores no aportaron datos sobre su identidad, aunque dijeron ser oriundos de la ciudad de Ypané.

Agregó le llamó la atención de que en el acta policial aparece ahora que ella retiró a los menores y dijo aseguró que firmó el documento sin leer detenidamente antes de retirarse de la sede policial.

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Dudas sobre el destino de los menores

La Policía afirma que los niños fueron entregados a la responsable de Codeni, pero Villalba asegura desconocer el paradero de los menores, pese a que existe un acta que firmó y en el que se datalla haber retirado a los niños.

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El caso tampoco habría sido comunicado al Ministerio Público y no se realizaron gestiones para localizar a los padres o familiares de los menores, cuyo destino sigue siendo desconocido.