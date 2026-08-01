Cerro Porteño recibe a Luqueño bajo presión máxima en La Nueva Olla

En Barrio Obrero se respira tensión

El ambiente en el “Ciclón” de Barrio Obrero no es el ideal. El conjunto dirigido por Ariel Holan encajó dos derrotas consecutivas en el inicio del campeonato —ambas por 2-1 ante Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo—, encendiendo las alarmas en un semestre donde el título local es una exigencia innegociable tras el sinsabor de la primera mitad del año.

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Este flojo arranque hunde al elenco azulgrana en el fondo de la tabla junto a su eterno rival, Olimpia; ambos son los únicos equipos que aún no han logrado siquiera puntuar. Por ello, sumar de a tres en casa se vuelve vital para calmar las aguas antes de poner la mira en el gran objetivo internacional: el choque de ida ante el Palmeiras de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, programado para el próximo miércoles 12 de agosto (la vuelta será el 19).

Luqueño quiere pescar en río revuelto

Del otro lado de la cancha aparece el Sportivo Luqueño, que tampoco llega en su plenitud. El auriazul comenzó ilusionando con un triunfo apura actitud ante Guaraní, pero la dura caída por 4-1 frente a Sportivo Trinidense frenó en seco su impulso. Con la permanencia en Primera División como su gran objetivo, el equipo comandado por Hermán Rodrigo López necesita sumar para alejarse de la zona roja de los promedios, un fantasma que acecha de cerca a los auriazules, pero del que actualmente son inquilinos los recién ascendidos Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo.