¡Atención! Nueve departamentos están ahora en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso especial advirtiendo sobre la formación e intensificación de celdas de tormentas en varias zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos también de intensidad moderada a fuerte, y una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

El fenómeno meteorológico responde al avance de sistemas inestables que continúan desarrollándose sobre el área de cobertura.

Las autoridades advierten que estas condiciones de tiempo severo podrían registrarse de forma localizada durante el transcurso de la tarde de este lunes.

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El aviso abarca de forma preliminar el sur, este y noreste de la región Oriental, así como el norte de la región Occidental (Chaco).

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Los departamentos bajo estricta vigilancia son el este de Concepción, noreste de San Pedro, este de Caazapá, centro y suroeste de Itapúa, centro y sur de Misiones, centro y norte de Alto Paraná, sureste de Ñeembucú, Amambay y el norte de Alto Paraguay.