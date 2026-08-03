Clima en Paraguay: lluvias y tormentas en la primera parte de la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.

Se esperan condiciones climáticas similares, con más precipitaciones y tormentas, mañana e incluso el miércoles. El clima se normalizaría en la parte final de la semana.

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y hoy se esperan una temperatura máxima de 27 grados centígrados en Asunción, con una mínima de 21.

Los índices se mantendrían similares mañana y el miércoles, con máximas entre 26 y 27 grados en la capital, y subirían muy levemente en los días siguientes.