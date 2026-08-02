A 100 días de gestión, Fretes admite el caos en IPS y promete priorizar medicamentos

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, realizó un balance de sus primeros 100 días de gestión y aseguró que recibió una institución “vacía, desorganizada y permeada por todos los lados”. En medio de la crisis por la falta de medicamentos e insumos, sostuvo que la prioridad absoluta de su administración es recuperar el abastecimiento para los asegurados.

Durante el programa En Detalles, el titular de la previsional afirmó que concentró los primeros meses de gestión en evitar el colapso operativo del IPS y en redireccionar recursos hacia la compra de medicamentos, tras detectar presuntas irregularidades en procesos licitatorios heredados.

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“Lo primero es llenar las estanterías”

Fretes sostuvo que el principal desafío fue mantener funcionando la institución sin paralizar los servicios. Según explicó, parte de los recursos se obtuvieron mediante la suspensión de licitaciones iniciadas durante la administración anterior y la revisión del vademécum institucional.

Indicó que la eliminación de 24 medicamentos que, según dijo, carecían de justificación permitió ahorrar alrededor de US$ 2 millones.

El titular del IPS insistió en que no podrá avanzar plenamente con otras reformas mientras no se normalice el abastecimiento de medicamentos. “Una vez que los medicamentos estén en las estanterías, podremos continuar con los demás cambios”, afirmó.

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Auditorías y denuncias por presunta corrupción

Fretes aseguró que la institución inició una revisión exhaustiva de procesos administrativos para detectar posibles hechos de corrupción. Explicó que actualmente existen 38 casos bajo auditoría, de los cuales nueve ya fueron remitidos a la Asesoría Jurídica.

Precisó que dos expedientes ya fueron derivados al Ministerio Público, mientras otros 68 casos corresponden a denuncias de administraciones anteriores que, según afirmó, permanecían archivadas y ahora fueron reactivadas.

No obstante, evitó señalar responsables concretos y sostuvo que las investigaciones deben respetar los procedimientos administrativos antes de formular acusaciones. “Hay un proceso serio que está avanzando y que esta vez tendrá un fin”, aseguró.

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Sin familiares en IPS y cambios aún pendientes

Consultado sobre posibles operadores dentro de la institución, Fretes afirmó que no tiene familiares ni allegados ocupando cargos en el IPS y negó conocer personas que gestionen favores o coimas en su nombre.

También reconoció que aún no realizó todos los cambios previstos dentro de la estructura institucional. Explicó que algunas áreas médicas y de enfermería continúan sin modificaciones porque considera inconveniente reemplazar autoridades en medio de la crisis.

Comparó la situación con un barco en plena tormenta y sostuvo que primero busca estabilizar el funcionamiento antes de introducir nuevos cambios administrativos.

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Trabajo conjunto con farmacéuticas

Uno de los anuncios centrales del presidente del IPS fue el trabajo coordinado con representantes de la industria farmacéutica para acelerar el abastecimiento de medicamentos.

Fretes afirmó que la previsional llegó a registrar 215 productos con stock cero, situación que atribuyó a la falta de planificación y previsibilidad en las compras públicas.

Indicó que la producción de algunos medicamentos requiere entre cinco y seis meses, por lo que la ausencia de planificación impedía a las empresas importar insumos con anticipación. Según sostuvo, el diálogo con los proveedores permitió establecer cronogramas para recuperar progresivamente el stock.

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“Ni suero había”

El titular del IPS utilizó la falta de suero como ejemplo del nivel de desabastecimiento encontrado al asumir la administración. Reveló que la previsional debió recurrir al préstamo de insumos por parte del Ministerio de Salud Pública para responder a la demanda.

Reconoció además que persisten faltantes de productos básicos como gasas y vendas, una situación que, dijo, no pretende ocultar.

“Lo peor que uno puede hacer es esconder una realidad que todos ven”, manifestó al admitir que el problema del desabastecimiento todavía no está resuelto.

Medicamentos, la prioridad inmediata

Fretes reiteró que la prioridad de su administración seguirá siendo garantizar la disponibilidad de medicamentos para los asegurados. Posteriormente, anunció que buscará fortalecer los mecanismos de auditoría médica y revisar otros procesos internos del IPS.

El presidente de la previsional también reveló que cuenta con seguro médico privado, aunque continúa siendo aportante del IPS. Aseguró que su objetivo es dejar una institución en mejores condiciones para que los asegurados vuelvan a confiar en el sistema de salud previsional.