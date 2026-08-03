Paraguay, escala clave para vuelos del titular de la AFA

Una de las aeronaves que utilizó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para hacer escala en suelo paraguayo antes de emprender rutas internacionales, está identificada con la matrícula T7-SUE, un avión ya señalado por la prensa del vecino país por su lujo y su origen.

El 6 de diciembre del año pasado, el diario Clarín detallaba que esta aeronave –Gulfstream G400 (modelo GLF4, serie 1522, año 2003)– estaba registrada en San Marino y operaba prácticamente al servicio exclusivo de Tapia. Tras ser matriculado originariamente en Estados Unidos y pasar por diversos propietarios, en 2023 fue adquirido y rematriculado en el país europeo.

El nexo con Paraguay quedó al descubierto al confirmarse que la gestión operativa de la aeronave estaba a cargo de la firma local Paraguay Logistic Services SA, presidida por Leopoldo Perrier Musis.

Sin embargo, los registros a los que a través de fuentes accedió ABC revelan que la ligazón no finalizaba en la administración de la aeronave. El vicepresidente segundo de Conmebol –organismo presidido por el paraguayo Alejandro Domínguez– recurrió a este avión para múltiples viajes internacionales, bajo un patrón constante: hacer escala previa en territorio paraguayo.

El 1 de diciembre de 2024, Tapia voló desde Argentina hasta Paraguay y, desde Asunción, partió rumbo a Miami, Estados Unidos. El 15 de febrero de 2025, el titular de AFA arribó desde Argentina hasta la capital paraguaya acompañado por Daniel Albornoz. Desde suelo guaraní despegaron con destino a Barcelona, Venezuela.

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El 12 de junio de 2025, el avión ingresó desde Argentina sin pasajeros declarados, pero despegó desde Paraguay hacia Miami con Tapia y Albornoz a bordo. El 29 de junio de 2025, la aeronave retornó desde Miami con destino final Argentina, registrando nuevamente la escala en nuestro país. En este vuelo, además de Tapia y Albornoz, la nómina de pasajeros incluyó a Jonathan Pernía, Luciano Nakis, Alejandro Heredia y Matías Tapia.

Ese fue el último registro detectado de la aeronave T7-SUE operando bajo esta modalidad.

Tras la salida del radar de registros el avión T7-SUE, entre julio y septiembre de 2025 aparecieron otras tres aeronaves vinculadas a los traslados de Tapia con escala en Paraguay. Se trata de las matrículas LV-JQQ, LV-JQW y LV-FVZ.

Todas replicaron idéntica maniobra a la de T7-SUE. El despegue desde Argentina, escala estratégica en Asunción y partida posterior hacia destinos internacionales con diversas comitivas (ver infografía).

Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta investigaciones de la Justicia argentina por presuntos actos de corrupción en la gestión de la AFA. De acuerdo con publicaciones del vecino país, el rastreo de estas operaciones contaría además con ramificaciones investigativas impulsadas por el FBI en Estados Unidos.