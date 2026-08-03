Persecución tras un roce terminó en violento choque múltiple cerca del Abasto

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la avenida Defensores del Chaco, en inmediaciones del Mercado de Abasto, en Asunción. El siniestro involucró a un automóvil Daewoo, una motocicleta Suzuki y un motocarro, dejando cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con los primeros datos de la Policía Nacional, el hecho se habría originado tras un roce ocurrido unos dos kilómetros antes entre un Toyota Vitz y otros vehículos. Tanto el conductor del Daewoo como el motociclista habrían comenzado a seguir al Vitz hasta llegar a la intersección con la calle Pykasu.

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Una maniobra desencadenó el choque

Según explicó el oficial Pedro Gómez, de la Comisaría 16ª Metropolitana, el Toyota Vitz realizó una maniobra para esquivar un motocarro que circulaba por la zona. Sin embargo, los vehículos que lo seguían no lograron reaccionar a tiempo.

El automóvil Daewoo impactó violentamente contra la parte trasera del motocarro y, debido al choque, también embistió a la motocicleta Suzuki. El motociclista terminó apretado contra el muro de contención ubicado en el paseo central de la avenida.

El Toyota Vitz, presuntamente involucrado en el incidente inicial, abandonó el lugar y hasta el momento no fue localizado. La Policía anunció que analizará imágenes de circuito cerrado para identificar al conductor y reconstruir la secuencia del hecho.

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Cuatro heridos fueron derivados a centros asistenciales

En el motocarro viajaban dos mujeres y un menor de edad. El niño y una de las ocupantes fueron trasladados al Hospital de Trauma, donde, según la Policía, permanecen estables y conscientes.

Por su parte, el motociclista sufrió lesiones, aparentemente una luxación de hombro, y fue derivado al Hospital de Luque por personal del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), mientras que el conductor del Daewoo fue asistido por bomberos. Posteriormente, fue llevado por agentes de la Patrulla Caminera para la realización de la prueba de alcotest, conforme al procedimiento de rigor.

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Bomberos confirmaron el estado de las víctimas

El capitán Venancio Sosa, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, informó que al llegar al lugar encontraron a una mujer adulta herida en el motocarro y al un motociclista lesionado. El menor ya había sido trasladado por familiares antes del arribo de los rescatistas.

El voluntario señaló que todas las víctimas estaban conscientes, orientadas y pudieron ser evacuadas rápidamente para recibir atención médica.

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Investigan las circunstancias

La Policía Nacional investiga las circunstancias que derivaron en el accidente y busca determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Parte de la investigación se centrará en establecer el motivo de la persecución al Toyota Vitz y en identificar a su conductor, quien abandonó la escena tras el choque.