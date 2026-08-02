El debut de Tim Payne en Olimpia: golazo, el desafío del idioma y su gratitud con el país

Prioridad colectiva y el festejo del primer tanto

En un marco ideal para el equipo franjeado, Tim Payne firmó un debut inolvidable anotando el quinto gol que selló la contundente victoria ante Rubio Ñu. Al ser consultado sobre lo que significó vestir oficialmente la camiseta de Olimpia por primera vez, el neozelandés dejó en claro que: “Obviamente es una buena sensación, pero lo más importante es que hoy nos llevamos los tres puntos y a eso vinimos”.

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El tanto del zaguero no solo significó un estreno soñado en lo personal, sino también un broche de oro para el rendimiento ofensivo del Decano. Respecto a lo que cruzó por su mente al ver el balón en las redes, Payne priorizó el logro grupal al expresar que: “Simplemente estoy feliz de aportar al equipo. Obviamente la victoria es lo más vital para el grupo. Marcar un gol es lindo, pero ganar el partido es lo más importante”.

Idioma, adaptación y la ayuda dentro del vestuario

Moverse a un fútbol y un país completamente diferentes representa un reto importante para cualquier extranjero. Sobre cómo viene llevando su proceso de aclimatación al esquema del Decano y el aprendizaje de la lengua local, sostuvo que: “Todo va a tomar su tiempo. Cuanto más tiempo esté aquí, más fácil se volverá y mejor relación tendré con los jugadores. Aprender el idioma, o intentar aprenderlo lo más rápido que pueda, va a llevar incluso más tiempo que esto”.

DEBUT SOÑADO



⚽️🇳🇿El neozelandés, que se hizo conocido antes del Mundial, jugó sus primeros minutos con la franja y no tardó para anotar un golazo, el quinto de Olimpia ante Rubio Ñu.



De viral a protagonista en el Defensores del Chaco. Así arrancó su historia en el Decano ⚫⚪ pic.twitter.com/7a6L4ozibU — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 2, 2026

En ese proceso de adaptación, el juvenil Edu Delmás cumple un rol importante como nexo idiomático en la plantilla. Referente a la colaboración del canterano y su rendimiento en la cancha, el mundialista destacó que: “Edu ha sido de una ayuda fantástica. Obviamente es solo un chico joven, así que realmente quiero que intente enfocarse en su fútbol. Es un jugador fantástico y lo volvió a demostrar hoy”.

Agradecimiento al pueblo paraguayo

Para concluir su contacto con los medios tras su debut oficial, Payne dedicó unas palabras de agradecimiento por el constante apoyo recibido junto a su familia desde su llegada al país: “No solo a los hinchas de Olimpia, sino a todo el pueblo paraguayo. Han sido muy acogedores conmigo y con mi familia. Simplemente estoy muy agradecido por el apoyo que nos han brindado”.