Estas serán las zonas con lluvias y tormentas eléctricas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso a las 17:50, en el que alerta sobre precipitaciones con descargas eléctricas moderadas a fuertes durante el resto de la tarde ni en las primeras horas de la noche.

El reporte meteorológico indica que el núcleo del temporal afecta directamente al noreste de la región Occidental. En ese sentido, no descartan la ocurrencia de vientos fuertes y la posible caída de granizos.

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Hasta el momento, los departamentos afectados son Alto Paraguay y el norte de Boquerón; sin embargo, no se descarta que en las próxima horas se extienda a otras localidades.

Inestabilidad que se extiende hasta el jueves

Según las proyecciones de la meteoróloga Celia Sanguinetti, se prevé que las lluvias dispersas con ocasionales descargas eléctricas continúen afectando a gran parte del país durante la jornada del miércoles.

Para el jueves se podría registrar precipitaciones aisladas, pero al terminar la jornada.

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En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá fresco a cálido. Para el miércoles y jueves se esperan amaneceres frescos con mínimas que rondarán entre los 18 y 20°C.

Sin embargo, por las tardes la sensación térmica irá en aumento y alcanzarían máximas de entre 28 y 30°C para las zonas sur, centro y este de ambas regiones; mientras que en el norte del país la máxima marcará de entre 31 y 35°C.