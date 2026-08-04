Meteorología emite alerta por tormentas severas para seis departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín especial de alerta meteorológica. El reporte indica que un sistema de tormentas continúa desarrollándose e ingresando a las zonas de cobertura, por lo que no se descarta la generación de fenómenos de tiempo severo de forma puntual en el transcurso de la mañana.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la probabilidad de caída de granizos.

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Zonas y departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca el suroeste y norte de la Región Oriental, así como el sur y este de la Región Occidental (Chaco).

Los departamentos afectados son los siguientes:

Concepción

Oeste de San Pedro

Suroeste de Ñeembucú

Presidente Hayes

Sur de Alto Paraguay

Sur de Boquerón

Ante avisos de este tipo es importante tomar las precauciones correspondientes ante la eventualidad de raudales, ráfagas fuertes y descargas eléctricas.

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¿Cuándo volverán las bajas temperaturas?

En conversación con ABC Cardinal, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, se refirió al comportamiento del clima para los próximos días y confirmó que se aguarda un nuevo descenso de la temperatura antes de la llegada de la primavera.

“Para el fin de semana se espera un ambiente bastante fresco otra vez, que puede extenderse hasta por lo menos lunes y martes de la siguiente semana”, señaló Mingo. Agregó que las temperaturas mínimas volverían a situarse alrededor de los 10 °C entre el lunes y el martes.

Sin embargo, el titular de la DMH aclaró que este frente frío durará solo unos días y que posteriormente retornará el calor, manteniendo un vaivén térmico característico de esta época del año.

Transición hacia el fenómeno de El Niño

Consultado sobre las condiciones climáticas actuales y los intensos vientos registrados, Mingo afirmó que estos vaivenes de temperatura y la inestabilidad son indicios del inicio de la transición hacia el fenómeno de El Niño, el cual ya se encuentra presente.

“Los ventarrones de esta madrugada nos indican que la atmósfera está muy cargada. Esto suele ser propio de septiembre, noviembre o diciembre, pero ya se está adelantando”, destacó el especialista.

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