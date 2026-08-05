Alerta de Meteorología: lluvias intensas y tormentas severas en estas zonas del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial en la madrugada de este miércoles debido a un sistema de tormentas que continúa afectando sectores del país.

Según el informe, se prevén lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos.

Además, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la mañana.

La zona de cobertura abarca el centro y este de la Región Occidental o Chaco, además del noreste de la Región Oriental.

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Departamentos afectados