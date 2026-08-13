Presunto feminicidio en San Lorenzo: mujer murió de un disparo y su pareja fue detenida

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en la cabeza dentro de un inquilinato de San Lorenzo. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto feminicidio y detuvo a su pareja, un hombre de 30 años, quien permanecía dentro de la vivienda cuando llegaron los agentes.

La víctima fue identificada como Nilsa Raquel Brítez Garay, de 26 años. El hecho ocurrió el 13 de julio, alrededor de las 18:10, en la zona de las calles Hércules y Armstrong, según el informe policial.

La comisaria Damarys Villalba, jefa de la Comisaría 31ª de Reducto, confirmó que la mujer recibió aparentemente un disparo de arma de fuego en la cabeza. El proyectil presenta, según la inspección preliminar, orificio de entrada, pero no de salida.

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Escuchó un disparo y encontró a la pareja

De acuerdo con el reporte de la Policía, alrededor de las 18:10 el propietario del condominio, Rodrigo Gerardo Fernández Valdez, escuchó un disparo proveniente de uno de los departamentos.

El hombre acudió inmediatamente a verificar lo ocurrido. Al ingresar, encontró a Romero sentado sobre la cama y en aparente estado de shock. Según su relato, el hombre habría señalado que había hecho algo y posteriormente cayó al suelo un arma de fuego.

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El propietario también observó a Nilsa Raquel Brítez Garay tendida en el piso, aparentemente sin signos de vida, por lo que dio aviso al Sistema 911.

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Vecino escuchó el disparo y llamó al 911

Villalba explicó que la Policía recibió una llamada en la oficina de guardia que alertaba sobre disparos de arma de fuego en el lugar. Los agentes se trasladaron inmediatamente y, mientras acudían, convocaron también a bomberos voluntarios.

Al llegar, los intervinientes encontraron a la mujer tendida dentro de la vivienda. Los bomberos realizaron la verificación correspondiente y constataron que ya no presentaba signos vitales.

El propietario del inquilinato, Rodrigo Gerardo Fernández Valdez, había manifestado a los agentes que escuchó el disparo y acudió a verificar lo ocurrido. Fue entonces cuando encontró a Romero dentro de la habitación.

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La pareja estaba dentro de la vivienda

La comisaria Villalba confirmó que Cristhian David Romero permanecía dentro de la casa cuando llegaron los policías. El hombre fue aprehendido inmediatamente y se procedió a la incautación del arma de fuego.

Según la jefa policial, Romero aparentemente intentaba reanimar a la víctima cuando llegaron los intervinientes. La mujer se encontraba gravemente herida en la cabeza.

“En ningún momento él menciona nada, absolutamente nada”, relató Villalba sobre la actitud del hombre. Según explicó, Romero solamente comenzó a llorar y pidió que auxiliaran a la mujer y le brindaran primeros auxilios.

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No había denuncias previas

La Policía tampoco tiene registros de denuncias por violencia entre la pareja en la Comisaría 31ª de Reducto.

De acuerdo con lo manifestado por el propietario del inmueble, la víctima residía en el inquilinato desde hacía aproximadamente tres años y él supo que ambos mantenían una relación sentimental desde hacía alrededor de un año y medio.

El hombre también aseguró que nunca tuvo conocimiento de peleas o agresiones físicas entre ambos. Según su percepción, se trataba de una pareja estable.

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Detenido tiene antecedentes

Romero, de 30 años, cuenta con antecedentes y medidas cautelares vigentes, según informó la Policía. Entre sus antecedentes figuran causas por robo y lesión grave.

El arma incautada es un revólver calibre 32, que será sometido a los peritajes correspondientes para determinar si fue utilizado para efectuar el disparo que acabó con la vida de la mujer.

Investigación en curso

Tras el procedimiento inicial, fueron convocados agentes del Departamento de Homicidios, Investigaciones y Criminalística, además del Ministerio Público y el médico forense.

La investigación busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las circunstancias exactas del disparo. Por el momento, la Policía no adelanta una hipótesis concreta sobre el móvil del hecho.

La comisaria Villalba señaló que las diligencias quedaron a cargo de los departamentos especializados y del Ministerio Público, que deberán reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar la eventual responsabilidad de su pareja.