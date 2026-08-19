Clima
19 de agosto de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: miércoles lluvioso y con temperatura en descenso

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FERNANDO ROMERO

Luego de un inicio de semana caluroso, la temperatura volvió a bajar en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas mínimas de hasta 12 grados centígrados y lluvias en gran parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo seguirían siendo inestables mañana, jueves, con altas probabilidades de más lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

El clima se normalizaría el viernes, ya casi si probabilidades de nuevas precipitaciones.

Temperatura seguiría bajando

La temperatura sigue bajando en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 22 en el Chaco, con mínimas entre 12 y 18 grados a nivel país.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

16 °C

19 °C

San Pedro

15 °C

18 °C

Caacupé

14 °C

18 °C

Villarrica

14 °C

19 °C

Coronel Oviedo

16 °C

20 °C

Caazapá

15 °C

18 °C

Encarnación

14 °C

18 °C

San Juan Bautista

13 °C

17 °C

Paraguarí

13 °C

19 °C

Ciudad del Este

17 °C

23 °C

Asunción

14 °C

18 °C

Pilar

12 °C

15 °C

Pedro Juan Caballero

17 °C

27 °C

Salto del Guairá

18 °C

27 ºC

Pozo Colorado

14 °C

17 °C

Fuerte Olimpo

15 °C

22 °C

Mariscal Estigarribia

13 °C

14 °C

Las temperaturas mínimas seguirían bajando en los próximos días y llegarían a 12 grados mañana en la capital y a 9 grados el viernes.