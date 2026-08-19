Clima en Paraguay: miércoles lluvioso y con temperatura en descenso

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Las condiciones del tiempo seguirían siendo inestables mañana, jueves, con altas probabilidades de más lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.
El clima se normalizaría el viernes, ya casi si probabilidades de nuevas precipitaciones.
Temperatura seguiría bajando
La temperatura sigue bajando en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 22 en el Chaco, con mínimas entre 12 y 18 grados a nivel país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
16 °C
19 °C
San Pedro
15 °C
18 °C
Caacupé
14 °C
18 °C
Villarrica
14 °C
19 °C
Coronel Oviedo
16 °C
20 °C
Caazapá
15 °C
18 °C
Encarnación
14 °C
18 °C
San Juan Bautista
13 °C
17 °C
Paraguarí
13 °C
19 °C
Ciudad del Este
17 °C
23 °C
Asunción
14 °C
18 °C
Pilar
12 °C
15 °C
Pedro Juan Caballero
17 °C
27 °C
Salto del Guairá
18 °C
27 ºC
Pozo Colorado
14 °C
17 °C
Fuerte Olimpo
15 °C
22 °C
Mariscal Estigarribia
13 °C
14 °C
Las temperaturas mínimas seguirían bajando en los próximos días y llegarían a 12 grados mañana en la capital y a 9 grados el viernes.