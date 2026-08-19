Clima en Paraguay: miércoles lluvioso y con temperatura en descenso

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo seguirían siendo inestables mañana, jueves, con altas probabilidades de más lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

El clima se normalizaría el viernes, ya casi si probabilidades de nuevas precipitaciones.

Temperatura seguiría bajando

La temperatura sigue bajando en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 22 en el Chaco, con mínimas entre 12 y 18 grados a nivel país.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 16 °C 19 °C San Pedro 15 °C 18 °C Caacupé 14 °C 18 °C Villarrica 14 °C 19 °C Coronel Oviedo 16 °C 20 °C Caazapá 15 °C 18 °C Encarnación 14 °C 18 °C San Juan Bautista 13 °C 17 °C Paraguarí 13 °C 19 °C Ciudad del Este 17 °C 23 °C Asunción 14 °C 18 °C Pilar 12 °C 15 °C Pedro Juan Caballero 17 °C 27 °C Salto del Guairá 18 °C 27 ºC Pozo Colorado 14 °C 17 °C Fuerte Olimpo 15 °C 22 °C Mariscal Estigarribia 13 °C 14 °C

Las temperaturas mínimas seguirían bajando en los próximos días y llegarían a 12 grados mañana en la capital y a 9 grados el viernes.