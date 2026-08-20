‘Vitamina’ Sánchez sobre Brian Romero: “Los números no lo avalan, pero nos genera expectativa”

La goleada sufrida ante Vasco da Gama y la consiguiente eliminación de Olimpia en los octavos de final de la Copa Sudamericana dejaron secuelas profundas. Además del análisis general de la serie, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, se refirió al presente de uno de los nombres más cuestionados por la afición: el delantero argentino Braian Romero, el reciente fichaje, quien fue abucheado por los hinchas en el estadio Defensores del Chaco al momento de ser sustituido tras un rendimiento flojo.

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La explicación del DT sobre la apuesta por Romero

Lejos de esquivar la consulta sobre el nivel del atacante, “Vitamina” respaldó al jugador y argumentó qué le aporta al equipo en comparación con el resto de los delanteros del plantel: “Braian es un jugador en el cual tenemos confianza. Claramente, respecto a las situaciones que ha tenido y a los goles que ha convertido, los números de alguna manera no lo avalan; pero es un jugador que nos genera expectativa porque nos da volumen de juego”.

El técnico reconoció que el balance numérico del delantero no es el ideal, pero insistió en que su función dentro del esquema trasciende la mera conversión de goles: “Probablemente nos dé un poquito más de volumen de juego que el resto de los delanteros, pero bueno... ahí hay una competencia clara entre, entre los muchachos y veremos qué decisiones tomamos para el próximo partido, que va a ser muy importante”.

Con la mente puesta en el clásico

El golpe continental ya no da margen para lamentos en campamento decano. Con la necesidad imperiosa de levantar cabeza y calmar los ánimos de la parcialidad franjeada, el entrenador se enfoca de lleno en el próximo desafío, que será ante el domingo ante Cerro Porteño: “Necesitamos sacar un buen resultado. Tenemos el clásico con todo lo que eso significa para la gente, y más después de una derrota como la de hoy”.