El Niño ya está vigente, dice Meteorología y anticipa mayor frecuencia de lluvias

A pesar del reciente descenso en la temperatura, con mínimas que alcanzaron los 7 grados este lunes, el frío extremo tradicional del invierno va quedando atrás. Según explicó Eduardo Mingo, titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los amaneceres por debajo de los 10 grados se mantendrán por un corto tiempo, pero el panorama cambiará drásticamente a mediados de la semana.

“El proceso de paulatino ascenso se va a dar a partir del miércoles, pero ese ascenso va a significar vientos que probablemente empiecen a soplar otra vez del noreste o este noreste y va a traer consigo humedad”, detalló Mingo a ABC Cardinal.

Esta transición en el pronóstico del tiempo provocará una marcada amplitud térmica, con mañanas frescas que rápidamente se transformarán en jornadas calurosas hacia el mediodía.

“Vamos hacia los 28, 29 grados; eso ya se siente un poco picante, para lo que sería miércoles”, advirtió el meteorólogo, sugiriendo no guardar todavía los abrigos por completo debido a estos cambios bruscos.

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El impacto de “El Niño” y el retorno de las lluvias

El aumento combinado de la temperatura y la humedad inestabilizará la atmósfera, lo que generará condiciones propicias para las precipitaciones durante el miércoles, jueves y viernes. Mingo aclaró que estas lluvias ya no serán el resultado de un frente frío convencional. Por el contrario, se deberán a sistemas meteorológicos que la gente conoce popularmente como los famosos “ponientes”.

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Asimismo, el experto aprovechó para despejar las dudas sobre el tan anticipado fenómeno climático global, confirmando que El Niño ya es una realidad en el país. “Creo que se generó mucha ansiedad sobre cuándo llega, cuándo no llega y, en realidad, está ya hace dos meses”, remarcó.

Finalmente, Mingo enfatizó que los efectos de El Niño ya son evidentes en nuestro clima diario y que marcarán la tendencia de las próximas semanas, cuando sistemáticamente se registren eventos lluviosos.

“Su impacto aparentemente se hizo primero presente con la temperatura que ya fue en ascenso. No significa que no hizo frío, pero va en ascenso y, sobre todo, la probabilidad de eventos lluviosos un poco más seguidos también ya está mostrando su cara”, concluyó.

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